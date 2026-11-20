Después de una lesión que lo mantendrá al margen por lo que resta de la temporada en Colo Colo, el atacante argentino Javier Correa compartió en sus redes sociales los resultados de la exitosa operación en su rodilla derecha, para tratar una rotura de meniscos.

La intervención médica estaba programada tras la obtención del título que logró el cuadro "albo", incluso fue el propio atacante quien reveló que disputó con molestias físicas los compromisos finales de la campaña para asegurar la estrella 35.

A raíz de este procedimiento, el técnico Fernando Ortiz no dispondrá del ariete para los cruces ante Universidad Católica, Deportes La Serena y Cobresal por el cierre de la Liga de Primera, además de las semifinales de Copa Chile frente a O'Higgins.

En esta temporada Correa disputó 26 partidos, registrando 19 goles y 6 asistencias en todas las competencias, números que lo tienen por delante de Maximiliano Romero como el máximo anotador del "Cacique".

De hecho, es el propio "Tigre" quien suplirá al cordobés en el próximo encuentro ante la UC en el Monumental, este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT).