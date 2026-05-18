Javier Correa: "La enemistad con la gente de Colo Colo me la busqué solo"

El delantero argentino Javier Correa fue una de las figuras en el apabullante triunfo por 6-2 de Colo Colo ante Ñublense, y tras el encuentro,el delantero realizó una autocrítica frente a los medios por la enemistad que tuvo en algún momento con los hinchas del Cacique.

"La enemistad con la gente me la busqué solo, porque soy calentón y cabeza dura a veces", comenzó declarando el cordobés en zona mixta del Estadio Monumental.

"No tengo que hacer esas cosas (mandar a callar después de hacer un gol), soy uno de los más grandes, no tengo que entrar en ese roce y siempre respetar a la institución y la gente", añadió el trasandino.

Por último, Correa agradeció a los fanáticos del conjunto de Macul por el apoyo al equipo: "La gente es impresionante, siempre viene. Agradecerle siempre el cariño y cómo nos tratan. Nosotros tratamos de devolver a los hinchas algo de lo que gastan y del tiempo que se toman para venir a vernos".