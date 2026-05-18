Javier Correa: "La enemistad con la gente de Colo Colo me la busqué solo"
El delantero albo convirtió un doblete en la victoria ante Ñublense
El delantero albo convirtió un doblete en la victoria ante Ñublense
El delantero argentino Javier Correa fue una de las figuras en el apabullante triunfo por 6-2 de Colo Colo ante Ñublense, y tras el encuentro,el delantero realizó una autocrítica frente a los medios por la enemistad que tuvo en algún momento con los hinchas del Cacique.
"La enemistad con la gente me la busqué solo, porque soy calentón y cabeza dura a veces", comenzó declarando el cordobés en zona mixta del Estadio Monumental.
"No tengo que hacer esas cosas (mandar a callar después de hacer un gol), soy uno de los más grandes, no tengo que entrar en ese roce y siempre respetar a la institución y la gente", añadió el trasandino.
Por último, Correa agradeció a los fanáticos del conjunto de Macul por el apoyo al equipo: "La gente es impresionante, siempre viene. Agradecerle siempre el cariño y cómo nos tratan. Nosotros tratamos de devolver a los hinchas algo de lo que gastan y del tiempo que se toman para venir a vernos".