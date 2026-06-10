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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Javier Correa se disculpó por dichos contra Gamboa: Fueron desacertados y en caliente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El goleador de Colo Colo expresó que "hay que saber pedir disculpa y aceptar cuando uno se equivoca".

Javier Correa se disculpó por dichos contra Gamboa: Fueron desacertados y en caliente
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El delantero de Colo Colo Javier Correa se disculpó por los dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboa, y a través de un video publicado por el cuadro albo en redes sociales aseguró que se trataron de declaraciones desacertadas y en caliente.

"Acá estoy, pidiendo disculpas por mis declaraciones del domingo. Creo que fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento, ni con ánimo de ofender a nadie, sino que uno a veces en caliente se equivoca, somos seres humanos", dijo Correa en el registro.

"Nosotros, como todos, los árbitros por ahí pueden cometer errores y hay que saber pedir disculpa y aceptar cuando uno se equivoca", añadió.

"Así que nada, pedirle mi disculpa al árbitro de ese momento y a todos los árbitros del fútbol chileno", cerró Correa.

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