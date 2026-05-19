Javier Méndez arriesga el término anticipado de su contrato con Colo Colo

El buen presente de Colo Colo en la Liga de Primera contrasta con la temporada del zaguero uruguayo Javier Méndez, quien tras llegar en el pasado mercado de pases desde Peñarol ha sumado escasos minutos a lo largo de este año.

El charrúa suma apenas seis partidos disputados (cuatro por Liga y dos por Copa de Liga), acumulando un total de 153 minutos, dato clave a la hora de una eventual salida del defensor.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el contrato firmado por ambas partes estipula que Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del cuadro albo, puede interrumpir el vínculo por "cláusula de minutos jugados".

El contrato de Méndez es hasta fines de 2027, pero puede ser interrumpido una vez finalice la temporada 2026 a partir de dicha cláusula, algo que se ve factible dado que llegando a mitad de temporada esos 153 minutos representan apenas el 10 por ciento de los minutos disputados por el equipo que dirige Fernando Ortiz.