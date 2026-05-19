Denuncia de casa de cambio también es contra Vidal y la figura legal es robo

La casa de cambio Money Global rompió el silencio sobre la denuncia de robo de 50 millones de pesos que involucra al futbolista Arturo Vidal, con una declaración de su abogado Manuel Umaña para abordar algunos puntos de la situación.

El jurista confirmó el despido del trabajador que sustrajo el dinero para entregárselo a Vidal y afirmó que al descubrirse la extracción "hubo un compromiso de devolución. Lamentablemente esto no sucedió y se iniciaron las acciones legales correspondientes".

"Existen chats entre el señor Vidal y el dueño de la casa de cambio, que lamentablemente no prosperaron. Y por eso se decidió realizar la denuncia ante la PDI", remarcó.

El abogado aclaró que "la denuncia está formulada en contra del señor (Ignacio) Rodríguez Beltramín y del señor Arturo Vidal", pese a que el futbolista había declarado ante la PDI únicamente como testigo.

"No hay apropiación indebida, eso solamente está en una declaración previa del señor Rodriguez Beltrame (extrabajador que tomó el dinero). Pero la figura legal es robo", indicó Umaña.

Vidal repuso 35 de los 50 millones robados, devolución cuya fecha de ejecución se mantuvo en reserva junto a otros detalles del caso. El abogado denunciante contó que el plazo para entregar el monto restante vence este miércoles 20 de mayo.

"Si se llega con el dinero restante, cumpliría este acuerdo reparatorio. Con eso se podría terminar esta causa", señaló.

"La idea es llegar a un acuerdo reparatorio para que todas las partes tengan un buen término en la causa", indicó el abogado de Money Global.