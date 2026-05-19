Arsenal conquistó la Premier League después de 22 años

Arsenal se proclamó este martes campeón de la Premier League después de 22 años, luego del empate 1-1 de Manchester City en su visita a Bournemouth.

El resultado dejó sin opciones al equipo ciudadano y permitió que el cuadro dirigido por Mikel Arteta asegurara matemáticamente el título antes de disputar la última fecha del campeonato inglés.

Arsenal cerrará la temporada este domingo ante Crystal Palace, en un partido que ya no tendrá incidencia en la pelea por la corona.

Tras ese encuentro, los londinenses levantarán el trofeo en Selhurst Park.