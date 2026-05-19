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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Ataque incendiario se registró en Lautaro tras detención de Huenchullán

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Cuatro sujetos encapuchados llegaron hasta el fundo Miraflores, donde prendieron fuego una retroexcavadora y un camión dumper, además de maniatar a trabajadores.

Ataque incendiario se registró en Lautaro tras detención de Huenchullán
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Un ataque incendiario se registró en el fundo Miraflores, en la comuna de Lautaro (Región de La Araucanía), solo horas después de la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán en Temucuicui.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando cuatro sujetos encapuchados que portaban antorchas ingresaron al terreno, donde prendieron fuego a una retroexcavadora y un camión dumper. Además, maniataron a trabajadores.

En el fundo se encontró una pancarta alusiva a la detención de otros comuneros mapuche.

El grupo huyó del lugar, lo que motivó un operativo policial para dar con su paradero.

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