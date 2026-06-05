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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Las fórmulas de Colo Colo para clasificar a semifinales en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" llega a la última fecha del Grupo A sin depender de sí mismo.

Las fórmulas de Colo Colo para clasificar a semifinales en la Copa de la Liga
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Colo Colo enfrentará a Huachipato con la obligación de mirar primero lo que haga Coquimbo Unido ante Deportes Concepción este viernes, porque el "Cacique" no depende de sí mismo para avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga.

El cuadro "pirata" lidera el Grupo A con 11 puntos, mientras que los "albos" llegan segundos con 10 unidades.

Coquimbo Unido juega este viernes 5 de junio ante Deportes Concepción, a las 20:00 horas, y el equipo dirigido por Fernando Ortiz cierra su participación frente a Huachipato el domingo 7 de junio, a las 15:00 horas.

La fórmula "alba" es clara: Si Coquimbo Unido gana, Colo Colo quedará eliminado antes de entrar a la cancha; si los aurinegros empatan, el "Cacique" necesitará vencer a Huachipato; y si el elenco del puerto pierde, a los "albos" les bastará con igualar, favorecidos por la diferencia de gol.

En caso de que Coquimbo y Colo Colo pierdan, el clasificado será el campeón vigente del fútbol chileno.

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