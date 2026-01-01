Las primeras horas de Joaquín Sosa como nuevo jugador de Colo Colo
Publicado:
El futbolista uruguayo Joaquín Sosa se sometió a las pruebas médicas tras ser presentado y firmar como nuevo refuerzo de Colo Colo para le próxima temporada. Así lo publicó el cuadro "albo" a través de sus redes sociales.
