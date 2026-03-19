Lautaro Pastrán y el liderato de Colo Colo: Tenemos hambre de ser campeones

Colo Colo atraviesa un presente dulce en la Liga de Primera 2026 dado que tras un inicio dubitativo, el cuadro albo logró encadenar una racha de triunfos que hoy lo mantienen como el exclusivo líder del fútbol chileno.

Uno de los protagonistas de este proceso ha sido Lautaro Pastrán, quien analizó el gran momento del equipo y fijó los objetivos para el cierre de temporada.

"Como equipo, somos un grupo joven que tenemos esa hambre de andar bien y lograr un campeonato en este Colo Colo", aseguró el futbolista en diálogo con DSports.

Para el exjugador de Everton, la clave no solo pasa por lo anímico, sino también por el trabajo táctico y deportivo bajo las órdenes de Fernando Ortiz. "Este equipo físicamente está muy preparado", afirmó Pastrán, valorando el despliegue del plantel en la presente campaña.

Pastrán también tuvo palabras para la jerarquía que aporta Arturo Vidal en esta versión 2026 del "Eterno Campeón", ahora bajo un rol estratégico en el esquema del técnico Ortiz. "Tenemos jugadores con trayectoria como Arturo, que es un líder dentro de la cancha", sostuvo el atacante.

Finalmente, el jugador expresó su deseo de prolongar su estadía en el Estadio Monumental, proyectando lo que será el término del torneo. "Mi objetivo principal es que a fin de año nos podamos sentar con los dirigentes, evaluar y poder seguir en este club", sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo por la Liga de Primera?

Colo Colo hará su estreno en la Copa de la Liga este sábado 21 de marzo ante Coquimbo Unido en duelo a disputarse en el Estadio Monumental desde las 18:00 horas.

El martes 24 se desplazará al sur de Chile para visitar a Deportes Concepción a las 20:30 horas y el miércoles 1 recibirá a Huachipato por la fecha 3 del flamante torneo.