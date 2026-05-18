Leandro Hernández: "Creo que lo estoy haciendo bien, pero no me quiero relajar"

El joven Leandro Hernández se ha transformado en una de las noticias positivas para Colo Colo en este tramo del año, consolidándose como una pieza de recambio fundamental en el esquema táctico que ha implementado el director técnico Fernando Ortiz.

La actuación más reciente del jugador tuvo lugar este domingo en la contundente goleada por 6-2 frente a Ñublense, compromiso en el que Hernández no solo se inscribió con el primer gol de la jornada para abrir la cuenta, sino que además se erigió como una de las figuras excluyentes del encuentro desempeñándose en una función de enlace, específicamente detrás del delantero Javier Correa.

"El partido se nos complicó por un momento, pero lo supimos sacar adelante. Necesitábamos la victoria, así que estoy contento por eso. En lo personal, creo que lo estoy haciendo bien, pero no me quiero relajar y seguir en lo mismo, a seguir trabajando que esto recién comienza", dijo Hernández tras el partido.

Al ser consultado por la variedad de funciones que ha debido cumplir en el equipo, el jugador albo señaló que "hoy me tocó atrás de Javi (Correa), pero yo trato de adaptarme al equipo, a lo que me pide el profe. El partido pasado me tocó de puntero izquierdo y siempre voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para el equipo".