El croata Mirko Jozic recibió un emotivo homenaje este miércoles en el Teatro Caupolicán, en el evento "Siempre Colocolino", organizado por el Club Social y Deportivo de Colo Colo. El técnico campeón de la Copa Libertadores 1991 estuvo acompañado por su familia y recibió el cariño de dirigentes, hinchas e integrantes del plantel que dirigió hace 35 años.

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