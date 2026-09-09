"Siempre Colocolino": Mirko Jozic recibió emotivo homenaje en el Teatro Caupolicán
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El croata Mirko Jozic recibió un emotivo homenaje este miércoles en el Teatro Caupolicán, en el evento "Siempre Colocolino", organizado por el Club Social y Deportivo de Colo Colo. El técnico campeón de la Copa Libertadores 1991 estuvo acompañado por su familia y recibió el cariño de dirigentes, hinchas e integrantes del plantel que dirigió hace 35 años.
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