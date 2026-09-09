Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago9.4°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Siempre Colocolino": Mirko Jozic recibió emotivo homenaje en el Teatro Caupolicán

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El croata Mirko Jozic recibió un emotivo homenaje este miércoles en el Teatro Caupolicán, en el evento "Siempre Colocolino", organizado por el Club Social y Deportivo de Colo Colo. El técnico campeón de la Copa Libertadores 1991 estuvo acompañado por su familia y recibió el cariño de dirigentes, hinchas e integrantes del plantel que dirigió hace 35 años.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados