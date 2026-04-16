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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Los Jaivas encabezarán la celebración de los 101 años de Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cita será este domingo en la previa del duelo ante Palestino.

Los Jaivas encabezarán la celebración de los 101 años de Colo Colo
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Colo Colo anunció que este domingo 19 de abril, en la previa del duelo ante Palestino por la fecha 10 de la Liga de Primera, realizará la celebración de los 101 años del club con la afamada banda nacional Los Jaivas como cabeza de cartel.

"Queremos que este aniversario sea una verdadera fiesta para toda la familia alba, con un gran show imperdible que acompañará un nuevo año de historia del Cacique", anunció el club en redes sociales junto a un cartel promocional.

En el informativo se explica que además de la legendaria banda de Valparaíso estarán Cofraband, banda identificada con el Club Social y Deportivo; el grupo uruguayo de cumbia The La Planta y los bailarines nacionales Power Peralta.

La cita es a las 15:30 horas y servirá como aperitivo para el duelo pactado para las 18:30 horas.

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