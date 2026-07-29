Mosa descartó opción de Dávila en Colo Colo: No estamos pensando en traer jugadores lesionados

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, descartó la opción de Víctor Dávila, delantero de América, señalando que Colo Colo no tiene en sus planes traer jugadores que están lesionados.

"No es opción, no estamos pensando en traer jugadores que están lesionados para que se vengan a recuperar a Colo Colo", declaró Mosa tras la reunión de directorio.

Dávila, de 28 años, sufrió una rotura de ligamentos en marzo pasado y está en proceso de recuperación.

Mosa también fue consultado sobre Diego Valdés, volante de Vélez Sarsfield que, según medios argentinos, está dispuesto a renunciar a una deuda que tiene el club trasandino para poder fichar en Colo Colo.

"Se agradecen los gestos...Todos tienen ganar de venir a Colo Colo, pero no puedo adelantar nada, porque tiene contrato con Vélez Sarsfield", declaró Mosa.

Misma postura tuvo antes las consultas sobre Jordhy Thompson y Carlos Palacios, recalcando que "no me gusta hablar de jugadores con contratos en otros clubes".