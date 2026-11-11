Leandro Hernández deberá pagar auto que chocó y será citado a reunión

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, anunció que la dirigencia de Colo Colo sostendrá una reunión con Leandro Hernández para abordar las consecuencias del accidente de tránsito que protagonizó en estado de ebriedad y confirmó que el delantero tendrá que hacerse cargo del pago del vehículo que chocó.

"Va a tener que pagarlo. Va a ser parte del costo que va a tener que asumir", afirmó categóricamente el dirigente al ser consultado sobre la responsabilidad económica del jugador por los daños ocasionados.

"Pidió las disculpas, está muy arrepentido, que él se comprometía a que esto nunca más iba a ocurrir. El sabía de la gravedad de lo que había hecho. Y esa es una cosa que a mí, de cierta manera, me gustó, porque primero, para enmendar el camino, tenemos que reconocer los errores", manifestó el dirigente sobre la conversación que sostuvo con el futbolista.

Respecto de los pasos que seguirá la institución, Mosa adelantó: "Vamos a conversar con él, vamos a tener una reunión Fernando Ortiz, Jaime Pizarro, yo seguramente, con él. Hablaremos con él cuál es el camino que él tiene que seguir".

"No se olviden que él estaba dentro de los mejores jugadores sub 23 del continente. Entonces, esto, más allá de un tema profesional, podían haber habido muertos, podía haber habido una tragedia. Lo más importante es que él reconoció su error, hizo el mea culpa correspondiente y ahora, en los próximos días, nos juntaremos con Fernando, con Jaime, con él, para decirle que nosotros lo único que queremos es ayudarlo. Si bien es cierto es un futbolista, pero hay una persona detrás también y eso es lo que nos interesa", agregó.

El delantero de 21 años fue formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones graves, quedando con arraigo nacional, firma mensual y retención de su licencia de conducir.