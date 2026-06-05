Mosa se refirió a Palacios y apuntó que Sosa "tiene su continuidad asegurada en Colo Colo"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, conversó con los medios de comunicación y abordó tanto la intención de Carlos Palacios por volver a Colo Colo en el futuro como el escenario de movidas en el equipo durante este año.

"Es un gran jugador, colocolino, es una persona que queremos mucho y van a estar siempre las puertas abiertas, pero él hoy día tiene un contrato de trabajo con Boca Juniors", señaló, sumándose a anteriores declaraciones de Jaime Pizarro.

"Tenemos que ser muy respetuosos con respecto a eso", agregó Mosa, aunque igualmente indicó: "si se abre la posibilidad, nosotros estamos abiertos de todas maneras".

Por otro lado, se le consultó al dirigente sobre el camino a seguir para retener al central Joaquín Sosa, con la opción de extender su préstamo más allá de diciembre, o ir por la compra de su pase.

"Nosotros tenemos un contrato firmado con Joaquín y con toda su gente, así que cualquiera de las dos opciones las va a analizar el directorio, pero tiene su continuidad asegurada en Colo Colo", expresó.

Sobre el venidero mercado de pases invernal, dijo: "nosotros hemos tenido conversaciones con el cuerpo técnico y ellos están buscando eh los lugares para poder reforzar el equipo para el segundo semestre".

"Nosotros estamos abiertos a reforzar el equipo, creemos que la segunda rueda va a ser muy difícil y muy complicada porque todo el mundo se va a querer jugar algo y nosotros no podemos dar ventaja", complementó.