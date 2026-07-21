PS critica "tono complaciente" del Gobierno ante la catástrofe

La catástrofe provocada por el sistema frontal en el Norte Chico generó un cruce de críticas políticas en El Primer Café de Cooperativa, donde voces de la oposición cuestionaron el manejo comunicacional y la coordinación del Gobierno durante la catástrofe.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, manifestó que "me preocupa un poco el tono complaciente del Gobierno, de bajar un poco el perfil. Más allá de las declaraciones desafortunadas de algunos ministros, o de la ausencia del ministro de Defensa, que me parece del todo inexplicable", sostuvo.

Vodanovic, quien fue subsecretaria para las Fuerzas Armadas en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, profundizó que "entendiendo la importancia de los ejercicios internacionales, creo que efectivamente él estaba trabajando, pero frente a una catástrofe de esta naturaleza se justificaba plenamente el retorno del ministro de Defensa para darle conducción política a las Fuerzas Armadas".

Vodanovic recordó que en gobiernos anteriores la reacción fue distinta: "Habitualmente en nuestros gobiernos, al menos así lo vivimos en el gobierno de la Presidenta Bachelet, el ministro de Defensa se desplazaba inmediatamente. No se puede esperar a que esta crisis termine para la evaluación".

"Las evaluaciones tienen que hacerse ahora, no después, ¿por qué? Porque hay una crisis en curso, esto no ha cesado", enfatizó.

Citando al gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá (independiente cercano a Evópoli), y al diputado UDI Marco Sulantay, Vodanovic enfatizó que "no es un problema de color político. Tiene que ver precisamente con la falta de agilidad en decretar el estado de catástrofe, que permite a su vez que los alcaldes puedan tomar decisiones mucho más rápidamente sin la burocracia de estos momentos. Lo han dicho otras autoridades: mandaron nylon. No se soluciona una crisis de esta envergadura con nylon"

Carmona: falta de "sensibilidad" política

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó a que la magnitud del desastre superó las capacidades de anticipación de las autoridades pese a las advertencias previas.

"Un temporal como situación crítica muy advertido, con mucho tiempo, finalmente pilló por sorpresa o pasó por sobre las capacidades que tenían las autoridades para orientar y evitar estas muertes y esta cantidad de damnificados".

Asimismo criticó que "a nivel de una institución donde el Gobierno tiene mucha influencia, como es el Congreso Nacional, como señal a la ciudadanía no se haya cambiado la semana distrital para permitir que todos los parlamentarios estén en terreno trabajando de conjunto con las autoridades locales y nacionales".

Sobre la visita de ministros a La Serena, que generó reparos del diputado Sulantay, Carmona advirtió sobre el riesgo de un daño adicional a la población.

"Habla por sí mismo de que, además de tomar medidas, hay una sensibilidad sobre cuál es la urgencia y cuáles son los gestos que la actividad política tiene que transmitirle a la población. De lo contrario, se suma a toda la situación de damnificados por catástrofe un nuevo daño, que son damnificados por inseguridad y por angustia".

Cretton: "Al gobierno todavía le falta mayor coordinación"

Desde el oficialismo, el diputado Eduardo Cretton (UDI) matizó las críticas al llamar a priorizar la respuesta a la emergencia por sobre la disputa política.

"La crítica política es legítima, pero tenemos que centrarnos hoy día, como lo ha señalado el Presidente de la República, en enfrentar la emergencia. Y para eso, en Chile la verdad es que tenemos que dejar de lado por un momento los colores políticos y centrarnos en el bienestar de las personas", planteó, agregando que el análisis y la crítica política vendrán "después".

Con todo, también reconoció falencias en la gestión del Ejecutivo. "He visto un Gobierno que ha estado desplegado, pero obviamente cuando uno enfrenta una emergencia de esta magnitud nunca es suficiente. Al Gobierno todavía le falta mayor coordinación con el resto de las fuerzas oficialistas. Si un ministro va a una región y no le avisa a los parlamentarios, no le avisa a los alcaldes, evidentemente que eso no es algo positivo".

La catástrofe, según el último balance de Senapred, suma ya 10 personas fallecidas y existen cuatro personas desaparecidas. Además, el Norte Chico tiene graves problemas de conectividad, cortes de agua potable y de electrcidad.

Senapred reportó también 2.200 damnificados y más de 100.000 personas aisladas.