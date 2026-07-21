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Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Irreconocible: Vinícius Júnior se realizó una cirugía estética de mentón tras el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de Real Madrid aprovechó sus vacaciones en Brasil para someterse a una armonización facial.

Irreconocible: Vinícius Júnior se realizó una cirugía estética de mentón tras el Mundial 2026
 EFE (Archivo) / Instagram (@virginia)
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Vinícius Júnior, atacante de la selección de Brasil, se sometió a un procedimiento estético de armonización de mentón durante sus vacaciones en Goiania tras participar en el Mundial 2026.

Según lo detallado por Globo, la intervención estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcao, profesional que viajó exclusivamente desde Miami para atender al jugador de Real Madrid

Vinícius buscó proyectar y definir el contorno de su quijada para realzar sus rasgos faciales.

El procedimiento cobró relevancia luego de que Virginia Fonseca, pareja del atacante, compartiese una fotografía en sus redes sociales, desatando un debate entre los seguidores por el cambio físico.

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