Mosa: Trabajamos en reforzar el equipo, pero de forma inteligente

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa se refirió a las incorporaciones en las que trabaja el "Cacique" para la segunda rueda de la Liga de Primera, donde buscan sostener la ventaja de 10 puntos en la tabla de posiciones.

"Daniel Morón como Jaime Pizarro están trabajando codo a codo con el cuerpo técnico para ver de qué manera nosotros reforzamos el equipo, pero de forma inteligente", detalló el mandamás de Colo Colo.

"Estamos buscando de qué manera podemos nosotros reforzar el equipo, pero sin caer en una apresuración de lo que puede ser los tiempos de otros", se justificó.

Además especificó que se van a reforzar y que no se deben confiar de cara a la segunda mitad: "Nosotros podríamos haber traído los tres jugadores, los cupos, hace un mes. Un equipo que de cierta manera con el tiempo fue agarrando el rodaje, fue afiatándose y hoy día nos tiene donde estamos", cerró.