Bovaglio y el duelo con Boca: Es uno de los partidos más importantes en la historia del club

Lucas Bovaglio, técnico de O'Higgins, anticipó el duelo contra Boca Juniors en la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana y aseguró que el compromiso es uno de los más importantes en la historia del equipo.

"Es el o uno de los más partidos más importantes en la historia de la institución. Estamos ilusionados y ansiosos también", declaró el DT trasandino en la rueda de prensa previa, según consignó el medio local El Rancagüino.

Bovaglio también remarcó que "es de esos partidos en donde el país se encolumna detrás de un equipo y que parte de nuestra misión es dejar el nombre del fútbol chileno lo más alto posible".

"El rival de envergadura es uno de esos que invitan a tener una cita con la historia y ojalá que sea con un resultado positivo", agregó.

En la misma línea, sostuvo que "queremos ser un equipo que venga a competir, a tratar de mostrar sus armas y queremos llevarnos un resultado positivo".

Finalmente, indicó que "será una experiencia única. Es de esas citas que quedan en la historia. El partido reúne todos los condimentos para que sea un día histórico, y si es con una alegría, muchísimo mejor".

El partido entre O'Higgins y Boca está programado para este jueves a las 20:30 horas (00:30 GMT) en La Bombonera, y lo podrás seguir en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.