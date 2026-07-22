Ocho de cada 10 adultos mayores en Chile son autovalentes

Sofía Rivas, directora ejecutiva de Conecta Mayor UC, conversó con Cooperativa sobre la iniciativa "100 Líderes Mayores" y cómo buscan romper los prejuicios y generar un cambio cultural respecto a lo que significa ser una persona mayor en el país.

Rivas planteó que la percepción social sobre el envejecimiento en Chile suele ser errónea y un 68% cree que los adultos mayores no pueden valerse por sí misma, "cuando en realidad un 80% son autovalentes".

"El edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo", lamentó la directora ejecutiva.

Ante esta realidad, el proyecto "100 Líderes Mayores" cobra relevancia social. Se busca visibilizar historias como la de una bailarina de 101 años aún activa. "Queremos derribar prejuicios respecto a las personas mayores", afirmó, para promover una imagen mucho más diversa.

El cambio cultural requiere integrar a los mayores en el desarrollo nacional. La líder de Conecta UC destacó que no se trata de un acto simbólico, sino de justicia. Para ella, "esta etapa significa mucho todavía", aportando experiencia acumulada que beneficia directamente a la sociedad.

La iniciativa promueve cuatro criterios de selección: vigencia, impacto, innovación e inspiración. Estos pilares aseguran que el reconocimiento valore el trabajo presente de los seleccionados. La meta final es consolidar un Chile más cohesionado y preparado para el futuro demográfico.

La sexta edición de la instancia, que reconoce a personas de 75 años y más por su aporte a la sociedad, tiene abierta su postulación hasta el 27 de agosto, a través del sitio web lideresmayores.cl.