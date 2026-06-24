Tribunal explicó por qué Javier Correa fue sancionado y Marcelo Díaz no

El presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Exequiel Segall, salió al paso de las comparaciones y cuestionamientos en torno a los criterios del organismo y explció el motivo por el cual Javier Correa, delantero de Colo Colo, fue sancionado por sus dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboa y en otros casos no hubo castigo.

En diálogo con Cooperativa Deportes, el abogado explicó que "hay que ser categórico y yo les pido el máximo rigor profesional, porque realmente mueve a una confusión al decir que otros no fueron sancionados... Marcelo Díaz, Jorge Almirón, el director técnico de Universidad Católica, que también se habla de él... no fueron denunciados. Y si no son denunciados, mal pueden ser sancionados".

"Para que se pueda sancionar tiene que existir una denuncia, que es lo que hizo en este caso el señor Gamboa. Si los que se pudieron sentir ofendidos en relación a Marcelo Díaz, Jorge Almirón y unos cuantos más no denunciaron, no es resorte del órgano jurisdiccional", añadió.

Segall expresó que "Correa fue sancionado por la denuncia del árbitro Gamboa. El tribunal declaró inadmisible y no fue tramitada siquiera la denuncia que presentó el Sindicato, porque el Sindicato no es sujeto activo frente al tribunal. El Sindicato perfectamente tiene eso claro y, sin embargo, insisten, no sé por qué razones, con interponer una denuncia ante nuestro tribunal, siendo que ellos no pueden hacerlo. Solo puede denunciar el árbitro y la comisión de árbitros presidida, como todos sabemos, por don Roberto Tobar".

Por último, Segall explicó la base del castigo: "el artículo 68 en su letra A habla de que se sanciona al que injuria o al que ofende. En este caso no hay injuria, pero sí hubo una clarísima ofensa al árbitro Gamboa por todo el contexto, por todos los dichos que son por todos conocidos", dijo.