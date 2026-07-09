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Mosa y los refuerzos para Colo Colo: "El que trabaja callado, obtiene mejores resultados"

Publicado: | Fuente: Maxi Videla / Cooperativa
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Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, entregó detalles del mercado de pases de Colo Colo y reconoció que el club tenía en carpeta al ex canterano albo Jordhy Thompson, actual futbolista del Oremburg de Rusia. Pero advirtió que "el que trabaja callado, obtiene mejores resultados. Estamos trabajando para reforzar al equipo y tener uno potente para la segunda rueda, pensando ya en lo que va a ser 2027".

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