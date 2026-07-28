"No se le notan los 40 años": Pablo Milad se rinde ante el fichaje de Vozinha en Colo Colo

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió al llamativo arribo del portero caboverdiano Vozinha al fútbol chileno para reforzar a Colo Colo y no escatimó en elogios para el experimentado guardameta, confirmando que el ente rector se encuentra analizando la posibilidad de que pueda llevar en su camiseta el nombre por el que es conocido mundialmente.

El verdadero nombre del futbolista africano es Josimar José Évora Dias y el reglamento de competiciones impide usar apodos, ante lo cual el cuadro albo ya pidió un permiso, tal como reveló Milad.

"Eso se va a analizar con el departamento legal. Hay una solicitud formal de Colo Colo y la vamos a analizar para notificar la resolución sobre eso", dijo el curicano a DSports.

Además, Milad no ocultó su entusiasmo por el fichaje del golero, quien llega con el pase en su poder tras desvincularse de CD Chaves de la segunda división de Portugal. "Lo lindo es que eligió venir a Colo Colo", destacó.

En esa misma línea, el presidente del fútbol chileno destacó las cualidades físicas del golero africano a pesar de su veteranía. "Es un hombre mayor, tiene capacidades de vóleibol que influyen mucho en la altura, los reflejos y la coordinación con el balón. No se le notan los 40 años que tiene", afirmó.

Finalmente, Milad proyectó lo que puede entregar el arquero en el Campeonato Nacional: "Se ve muy ágil, dinámico, no es torpe y tiene gran capacidad de reacción. Eso es increíble con su edad. Será un aporte y un atractivo para Colo Colo y el fútbol chileno", sentenció.