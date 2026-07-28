Sociedad Nacional de Agricultura: El Niño se está portando muy mal y va a causar mucho daño
"Yo llevo 40 años trabajando en el campo y no recuerdo una concentración de lluvia en tan poco tiempo como ésta (de los últimos días)", dijo Antonio Walker a Cooperativa.
La crisis no se agota con los estragos en el Norte Chico, porque "ahora le toca al centro-sur: tenemos caudales brutalmente altos en el Maule; así que es noticia en desarrollo", advirtió el dirigente.
Lamentó además la situación de "David contra Goliat" en la que se encuentra Chile frente al arancel unilateral de 12,5% impuesto por "un Trump del que se puede esperar cualquier cosa".
Walker, que fue ministro de Agricultura con Sebastián Piñera, enfatizó que las pérdidas suman "cientos de millones de dólares en Atacama y Coquimbo" y golpean a industrias como la pisquera, pero evitó sumarse a las críticas al actual titular del ramo, Jaime Campos.