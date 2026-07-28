Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos
Santiago11.1°
Humedad93%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Sectores productivos | Agricultura

Sociedad Nacional de Agricultura: El Niño se está portando muy mal y va a causar mucho daño

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

"Yo llevo 40 años trabajando en el campo y no recuerdo una concentración de lluvia en tan poco tiempo como ésta (de los últimos días)", dijo Antonio Walker a Cooperativa.

La crisis no se agota con los estragos en el Norte Chico, porque "ahora le toca al centro-sur: tenemos caudales brutalmente altos en el Maule; así que es noticia en desarrollo", advirtió el dirigente.

Lamentó además la situación de "David contra Goliat" en la que se encuentra Chile frente al arancel unilateral de 12,5% impuesto por "un Trump del que se puede esperar cualquier cosa".

Sociedad Nacional de Agricultura: El Niño se está portando muy mal y va a causar mucho daño
 Cooperativa Piscal Control

Walker, que fue ministro de Agricultura con Sebastián Piñera, enfatizó que las pérdidas suman "cientos de millones de dólares en Atacama y Coquimbo" y golpean a industrias como la pisquera, pero evitó sumarse a las críticas al actual titular del ramo, Jaime Campos.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Más información en instantes...

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada