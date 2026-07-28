Sociedad Nacional de Agricultura: El Niño se está portando muy mal y va a causar mucho daño

"Yo llevo 40 años trabajando en el campo y no recuerdo una concentración de lluvia en tan poco tiempo como ésta (de los últimos días)", dijo Antonio Walker a Cooperativa.

La crisis no se agota con los estragos en el Norte Chico, porque "ahora le toca al centro-sur: tenemos caudales brutalmente altos en el Maule; así que es noticia en desarrollo", advirtió el dirigente.

Lamentó además la situación de "David contra Goliat" en la que se encuentra Chile frente al arancel unilateral de 12,5% impuesto por "un Trump del que se puede esperar cualquier cosa".