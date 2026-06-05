Ortiz abrió las puertas de Colo Colo para Carlos Palacios

El técnico argentino Fernando Ortiz abordó un posible regreso de Carlos Palacios a Colo Colo y aseguró que el exjugador "albo" mantiene las puertas abiertas en Macul, aunque aclaró que todavía no existe una conversación formal por nombres de cara al mercado de pases.

"Ya todos conocemos la característica que tiene Carlitos y lo que ha dejado en esta institución. El dijo que siempre va a tener las puertas abiertas de Colo Colo y así es", señaló el entrenador, quien añadió: "Nosotros todavía no hemos hablado de jugadores con respecto a los que pueden llegar a venir y en su momento si se llegara a hablar sobre Carlos, tendré mi opinión con el presidente y veremos".

Ortiz también se refirió al delicado panorama de Colo Colo en la Copa de la Liga, torneo en el que puede quedar eliminado dependiendo de lo que ocurra con Coquimbo Unido. "Lamentablemente hoy en día en esta copa dependemos del resultado de otro partido. Pero la forma de trabajar y de hacer una semana completa a nivel grupal ha sido igual o mejor de lo que venimos trabajando", afirmó.

El entrenador sostuvo que, más allá del escenario, el plantel debe afrontar el duelo con Huachipato con responsabilidad: "Nosotros somos una institución donde salimos a buscar el resultado y trataremos de ganar por la imagen del club".

Además, evitó calificar una eventual eliminación como fracaso, aunque reconoció que quedar fuera significa "no alcanzar los objetivos" trazados para la competencia.

En la misma conferencia, Ortiz confirmó que Eduardo Villanueva será titular en el arco y destacó el aniversario 35 de la Copa Libertadores conseguida por Colo Colo en 1991: "Felicitar a ese grupo de jugadores junto a su técnico de poder conseguir una Copa Libertadores única en el país. Ojalá que algún día la volvamos a repetir".