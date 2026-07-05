Ortiz avisó a Recoleta: "Ante nuestra gente trataremos de hacer un buen partido"

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, anticipó el duelo ante Deportes Recoleta por la Copa Chile y aseguró que su equipo buscará imponer condiciones en el Estadio Monumental, aunque mostró respeto por el rival.

"Más allá de haber sacado un resultado positivo de visitante, creo que el rival hizo un gran partido. Seguramente ellos van a venir acá al Monumental tratando de hacer algo similar o queriendo jugar de la misma manera", señaló el técnico albo.

Ortiz remarcó que Colo Colo intentará sostener su propuesta ofensiva, pero sin perder equilibrio: "Nosotros vamos a hacer lo que venimos haciendo normalmente, buscar siempre el arco rival, teniendo la precaución que hemos tenido siempre en cada partido".

"Estamos en casa con nuestra gente y trataremos de hacer un buen partido", agregó el entrenador, quien también valoró el presente competitivo del equipo: "De los objetivos que nos trazamos allá por enero, tratar de estar en el lugar donde estamos en las competencias era el objetivo".

El técnico argentino reconoció que el calendario no es el habitual para el equipo, pero llamó a los hinchas a acompañar al plantel: "Si bien no es el día que estamos acostumbrados a jugar, lo que más importa es la pasión que nos genera vestir esta camiseta y jugar de local con nuestra gente".

"Ojalá que puedan venir y nosotros brindarles un lindo partido y tratar de ganar para que se vayan felices a su casa", cerró Ortiz en la previa del choque ante Deportes Recoleta.