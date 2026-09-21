Ortiz descartó quejarse por bajas ante Audax: Existió la opción de postergar y dije que no

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, compareció este sábado martes en conferencia de prensa en la previa del crucial duelo frente a Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile, compromiso que marcará el arranque de una exigente llave que se disputará íntegramente en el Estadio Nacional.

En la instancia, el técnico fue consultado por las cerca de 15 ausencias entre convocados a la Roja adulta y selecciones juveniles, además de lesionados, y lejos de buscar excusas, reveló que rechazó una postergación: "Existió una posibilidad de poder retrasar este juego y yo dije que no. Confío con los jugadores que tengo y en los chicos que vienen sumando desde abajo", sentenció.

En la misma línea, descartó cualquier molestia con la selección nacional por las citaciones en fecha FIFA: "A mí no me incomoda. Jamás voy a imponer un nombre para que no vaya a la selección ni voy a hacer berrinches. Están siendo llamados al seleccionado de un país y eso es lo más maravilloso que existe para un jugador".

Ortiz también tuvo palabras para la portería, donde los problemas físicos de Gabriel Maureira se suman a la ausencia de Vozinha, nominado a la selección de Cabo Verde, por lo que ratificó a Eduardo Villanueva como titular.

"Edu va a iniciar mañana. Ha esperado con paciencia su posibilidad y tendrá su chance. Supo esperar y está convencido de su trabajo", apuntó, al tiempo que valoró la recuperación de Fernando de Paul como un pilar "humano y de liderazgo" en el camarín.

Por otra parte, el adiestrador se refirió al césped del Estadio Monumental, usado recurrentemente como escenario para recitales: "Recién vengo de revisar nuestra cancha... empecemos a rezar. Pero va a tener el tiempo adecuado para que la pongan de la misma manera o mejor", dijo.

Asimismo, tuvo palabras de elogio para el reducto de Ñuñoa, donde se medirán a los itálicos: "El Nacional es una cancha que a mí me gusta mucho; no solo la infraestructura, sino el césped que tiene. Para nuestro juego es una cancha ideal".

Finalmente, celebró los retornos de Arturo Vidal y Javier Correa, quienes cumplieron sus sanciones y asoman como alternativas de peso para buscar la clasificación: "Son jugadores que cualquier técnico desea tener en su plantilla. Se suman para volver a tomar el ritmo de fútbol necesario para ganar", concluyó.