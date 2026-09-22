Ortiz elogió a Villanueva: "Estuvo a la altura de ser el arquero titular de Colo Colo"

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, analizó el 0-0 frente a Audax Italiano en el Nacional por la ida de los octavos de final de Copa Chile y elogió al arquero Eduardo Villanueva, quien tuvo que tomar la titularidad ante las ausencias de Vozinha y Gabriel Maureira.

"Esperó su oportunidad, la tuvo, respondió muy bien y estuvo a la altura de ser el arquero titular de Colo Colo. Ellos saben que si en su categoría hacen las cosas correspondientes y nosotros consideramos que tienen una posibilidad de jugar en Primera División", explicó Ortiz en la rueda de prensa.

Ortiz también le restó dramatismo al resultado, pese a ser su tercer partido consecutivo sin ganar, tras los dos empates en los últimos duelos de la Liga de Primera.

"Me preocuparía mucho más si no creamos situaciones. No estamos finos o no estamos acertando ese último tramo. También está el rival, el arquero (Tomás Ahumada) en el primer tiempo tuvo buenas actuaciones", sostuvo el estratega.

Finalmente, evitó emitir un juicio sobre el rival que volverá a ver en el mismo recinto este próximo viernes por la revancha de octavos.

"No voy a cuestionar lo del rival, es parte del plan del trabajo. Queda en nosotros en poder y darle las herramientas que puedan solucionar los jugadores dentro del campo de juego", sentenció.

La revancha entre Colo Colo y Audax Italiano será en el Nacional, el viernes a las 20:00 horas (23:00 GMT).