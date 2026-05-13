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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Ortiz fue expulsado tras la derrota ante Coquimbo: Realizó declaraciones y después encaró al árbitro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Tano" le reclamó a Gastón Philippe y vio la roja directa.

Ortiz fue expulsado tras la derrota ante Coquimbo: Realizó declaraciones y después encaró al árbitro
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El argentino Fernando Ortiz fue protagonista tras la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga, ya que fue expulsado por sus reclamos al árbitro Gastón Philippe, justo después de sus declaraciones a la transmisión oficial.

Cuando habló con TNT Sports, el "Tano" fue consultado sobre las decisiones de Philippe y fue escueto: "No soy quien para juzgar la labor del arbitraje, pero todos saben qué sucede".

Inmediatamente después de sus declaraciones, Ortiz fue y encaró al árbitro, quien no dudó en mostrarle la tarjeta roja, por lo que el argentino no podrá dirigir a Colo Colo en el partido con Huachipato, en la última fecha de la fase grupal.

La situación fue más insólita tras la expulsión, ya que Ortiz, pese a la evidente molestia, se tomó el tiempo para una selfie con un hincha justo antes de dejar la cancha.

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