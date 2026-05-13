Ortiz tuvo una insólita respuesta después de la derrota de Colo Colo ante Coquimbo

Colo Colo perdió ante Coquimbo Unido en un partido donde se jugaba la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga, y tras el encuentro en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", el técnico Fernando Ortiz sorprendió con una insólita declaración en la transmisión oficial.

Al ser consultado por los motivos de la derrota ante los piratas, Ortiz respondió con una perogrullada: "Metieron el gol, nosotros no metimos gol".

Posterior a eso, defendió el nivel exhibido por los jovenes del equipo que jugaron y aseguró que el gol fue "con una pelota parada, que sabíamos que era la única manera de poder concretar".

Finalmente, evitó criticar directamente el arbitraje de Gastón Philippe, aunque tras sus declaraciones, lo fue a encarar, siendo expulsado.