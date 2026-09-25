Ortiz y el paso a cuartos de Copa Chile: Los jóvenes sacaron la cara por Colo Colo

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, valoró el triunfo 1-0 sobre Audax Italiano en el Nacional que selló la clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile con especial énfasis en la labor cumplidapor los juveniles para ganar en el Estadio Nacional.

"Resalto a todos mis jugadores, resalto el entendimiento de lo que significa jugar en equipo, el entendimiento donde ellos saben que el nombre no pasa por un lado, sino por el funcionamiento del equipo y eso a mí como entrenador me satisface muchísimo", apuntó en conferencia de prensa.

Así mismo, Ortiz añadió: "Los jóvenes han sacado la cara por Colo Colo, esa cantera que tanto quiere la institución y lo bueno que los chicos lo están aprovechando".

"Estamos todos los días con ellos, no solo los profesionales, sino los jóvenes, y siempre vamos a presentar lo que considere mejor para la institución. Y el nombre de por medio no va a estar por encima del equipo", esgrimió.

Por otro lado, Ortiz evitó profundizar sobre las palabras de Arturo Vidal, quien en torno a su renovación aseguró que existen "muchas cosas que no me gustan".

"No sé a qué se refiere Arturo, pero pasamos de fase y es lo más importante", fue la escueta declaración que el estratega argentino deslizó antes de cambiar de tema y referirse a la revancha.