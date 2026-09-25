Vidal y su renovación: Hay muchas cosas que no me gustan, pero estoy súper tranquilo

Una vez asegurada la clasificación de Colo Colo a cuartos de la Copa Chile, el volante Arturo Vidal atendió a la transmisión oficial tras ser elegido como figura y fiel a su estilo, se refirió a la incertidumbre en torno a la renovación.

"No estoy inquieto. No he hablado porque hay muchas cosas que no me gustan, pero estoy súper tranquilo. Un jugador que fue elegido como el mejor central de Sudamérica no puede estar nunca nervioso", precisó a TNT Sports haciendo referencia al ranking elaborado por el Observatorio de Fútbol CIES.

En esa misma tónica, el "King" remató que: "Me encuentro muy contento con lo que se está haciendo, espero que a fin de año lo podamos celebrar los dos títulos. Si se da seguir acá, feliz, porque estoy feliz por lo que estoy haciendo".

"Estoy muy contento con el equipo, a los jugadores que les tocó entrar lo hicieron bien. Eso habla bien del trabajo que hemos hecho en el año. Contento que los jóvenes aprovechen su oportunidad y ojalá lograr los dos títulos que disputamos", cerró el volante.