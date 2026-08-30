Ortiz y el presente de Colo Colo: No era vendehúmo cuando perdía, ni soy vendehúmo ahora

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, analizó la holgada victoria por 5-1 sobre Audax Italiano en el Monumental y repasó lo que eufe primer año en la institución que ahora lo tiene como líder en Liga de Primera con una diferencia de 16 puntos con su escolta.

"Sigo siendo el mismo. Desde que pisé este gran club, nunca me han visto cambiar. Ni era vendehúmo cuando perdía y saludaba a todo el mundo, ni soy vendehúmo ahora. Es difícil que me conozcan, pero a la vez saben que soy la misma persona", precisó.

En ese contexto, complementó: "Es gran institución donde me han dado la libertad de poder trabajar y con el apoyo necesario del presidente. Si bien sabemos que el técnico vive de resultados, esa confianza y ese trabajo que nosotros le prometimos aquella vez me iba a dejar trabajar tranquilo".

Finalmente, detalló en los 52 puntos que lo tienen como líder del certamen: "Es inevitable pensar en la distancia que nos separa del segundo, pero a la vez no hemos logrado nada. Ellos saben que tienen que disfrutar, mañana también y después pensar en Huachipato, no queda otra".

Para su siguiente compromiso, el "Cacique" visitará Talcahuano para medirse a Huachipato el 6 de septiembre a las 17:00 horas (21:00 GMT).