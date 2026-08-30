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Tópicos: País | Policial | Homicidios

En prisión quedó imputado por balacera que dejó un muerto en feria de La Florida

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El tribunal dio por acreditada la participación del sujeto en el tiroteo que cobró la vida a un joven de 21 años, de nacionalidad peruana.

La segunda víctima, un joven chileno, se mantiene en riesgo vital en un centro asistencial.

En prisión quedó imputado por balacera que dejó un muerto en feria de La Florida
 Equipo ECOH de la Fiscalía

La Fiscalía formalizó al individuo por dos delitos de homicidio, uno consumado y otro frustrado. Quedará tras las rejas por 90 días, plazo que dio la Justicia para el desarrollo de la investigación.

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El 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el sujeto sindicado como autor del tiroteo que dejó a una persona fallecida durante la tarde del sábado en las cercanías de la feria libre Los Copihues, en la población Los Quillayes, en La Florida.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, las dos víctimas -de 21 años- se encontraban junto a un amigo en la intersección de Las Prímulas con Los Azahares, cuando fueron abordados por dos hombres, quienes los atacaron con un objeto contundente y luego realizaron múltiples disparos.

El incidente cobró la vida de un joven de nacionalidad peruana, quien falleció producto de sus heridas; mientras, el segundo afectado, chileno, permanece en riesgo vital en un centro asistencial.

El imputado fue identificado y detenido durante la noche, luego de llegar al Hospital Sótero del Río con una herida por un arma cortopunzante que se produjo en el mismo altercado en el que ocurrió el doble homicidio.

La fiscal Arlin Flores, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, detalló que el sujeto fue formalizado por dos delitos de homicidios, uno consumado y otro frustrado, y "el tribunal estimó suficientemente por acreditado tanto los delitos como la participación del imputado, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva".

El tribunal estableció un plazo de 90 días de investigación; mientras, continúan las diligencias para esclarecer el hecho y dar con el paradero de un segundo involucrado.

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