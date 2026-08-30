En prisión quedó imputado por balacera que dejó un muerto en feria de La Florida

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el sujeto sindicado como autor del tiroteo que dejó a una persona fallecida durante la tarde del sábado en las cercanías de la feria libre Los Copihues, en la población Los Quillayes, en La Florida.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, las dos víctimas -de 21 años- se encontraban junto a un amigo en la intersección de Las Prímulas con Los Azahares, cuando fueron abordados por dos hombres, quienes los atacaron con un objeto contundente y luego realizaron múltiples disparos.

El incidente cobró la vida de un joven de nacionalidad peruana, quien falleció producto de sus heridas; mientras, el segundo afectado, chileno, permanece en riesgo vital en un centro asistencial.

El imputado fue identificado y detenido durante la noche, luego de llegar al Hospital Sótero del Río con una herida por un arma cortopunzante que se produjo en el mismo altercado en el que ocurrió el doble homicidio.

La fiscal Arlin Flores, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, detalló que el sujeto fue formalizado por dos delitos de homicidios, uno consumado y otro frustrado, y "el tribunal estimó suficientemente por acreditado tanto los delitos como la participación del imputado, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva".

El tribunal estableció un plazo de 90 días de investigación; mientras, continúan las diligencias para esclarecer el hecho y dar con el paradero de un segundo involucrado.