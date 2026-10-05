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Por el paso a semis: La oncena de Colo Colo para la revancha con Puerto Montt en Copa Chile

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Esta es la formación de Colo Colo para recibir este martes a Deportes Puerto Montt, desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, en la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile.

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