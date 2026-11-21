Franco Rami firmó un doblete en la victoria de Ñublense sobre la U. de Conce en Collao
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Franco Rami firmó un doblete en la victoria de Ñublense sobre la U. de Conce en Collao
Ñublense contó con la figura de Franco Rami, autor de un doblete, en el triunfo por 2-3 sobre U. de Concepción en el Estadio "Ester Roa" en Collao, en la fecha 28 de la Liga de Primera. El otro gol chillanejo fue de Matías Plaza, mientras que Cristopher Mesías y Antonio Díaz anotaron para los penquistas.
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