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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Práctica de Colo Colo dejó una noticia buena y una mala

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Javier Méndez se sumó a la par del plantel y Jonathan Villagra quedó bajo evaluación.

Práctica de Colo Colo dejó una noticia buena y una mala
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Colo Colo realizó este miércoles una práctica con trabajo futbolístico y la principal novedad positiva fue la recuperación de Javier Méndez. El uruguayo dejó atrás una contractura muscular, entrenó sin problemas junto a sus compañeros e hizo fútbol, por lo que quedó disponible para ser considerado por Fernando Ortiz.

Tal como contamos en Cooperativa Deportes, la noticia negativa de la jornada pasó por Jonathan Villagra. El defensor no trabajó a la par del resto del plantel y realizó labores diferenciadas durante toda la práctica, en una situación que se mantiene bajo evaluación.

En Colo Colo no lo descartaron de inmediato, ya que el zaguero sintió un tirón y seguirá en observación durante los próximos entrenamientos. 

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