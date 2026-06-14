Irán anticipa que el acuerdo de paz será ratificado el próximo viernes

El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó este domingo que el texto del memorando final de entendimiento entre Irán y Estados Unidos fue completado y que la firma oficial del Acuerdo de Islamabad tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza.

Según la agencia de noticias iraní Fars, Gharaibabadi anticipó que "el fin inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en diversos frentes, incluido el Líbano, será declarado a partir de esta noche".

El funcionario añadió que el levantamiento del bloqueo naval contra la República Islámica constituye otro de los elementos del acuerdo alcanzado, el cual fue mediado por Pakistán con el respaldo de Catar, Arabia Saudí y Turquía.

Asimismo, anunció la publicación del texto del memorando: "Pronto publicaremos el texto del acuerdo de entendimiento y el pueblo verá cuántos logros hemos obtenido y cuántos compromisos hemos asumido", mas precisó que "los compromisos en relación con los logros no son comparables", en referencia a los términos obtenidos por Teherán en la negociación.

Gharaibabadi también aseguró que "el poderío militar de hoy ha contribuido a avanzar en nuestros asuntos y a concretar el acuerdo", antes de advertir que "dondequiera que haya un incumplimiento de los compromisos por parte de la contraparte", realizarán la "acción específica correspondiente".

Por último, el vicecanciller destacó que "la República Islámica de Irán logró grandes victorias en la guerra" y que "en el borrador del acuerdo hemos incluido todos nuestros" objetivos, según informó la agencia iraní Tasnim.

Irán "nunca tendrá un arma nuclear" tras el acuerdo, según JD Vance

Por su parte, en una entrevista con la cadena Fox News, el vicepresidente de EE.UU, JD Vance, celebró que "podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear".

"Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche", destacó el número dos de la Casa Blanca, reiterando que el acuerdo incluye la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz.

El vicepresidente anunció además que planea acudir a la firma oficial del acuerdo y abrió la puerta a la posibilidad que vaya también el presidente Donald Trump.