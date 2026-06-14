Gobierno se declaró "satisfecho" por el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

El Gobierno de José Antonio Kast declaró su satisfacción por el acuerdo de paz alcanzado este domingo por Estados Unidos e Irán, que además de poner fin a los ataques que marcaron los últimos tres meses, permitirá el desbloqueo clave del estrecho de Ormuz.

Mediante un comunicado publicado por la Cancillería esta noche, el Ejecutivo sostuvo que "acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, el que constituye un avance significativo en favor de la paz, la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente".

Siguiendo este último punto, La Moneda "expresa su esperanza para que este entendimiento permita avanzar hacia soluciones definitivas y permanentes, y se garantice la paz en la región a través del diálogo y de los mecanismos pacíficos para la solución de controversias".

Al cierre, el Gobierno reafirma su "compromiso con el respeto del derecho internacional, la diplomacia y el multilateralismo como herramientas fundamentales para la prevención y resolución pacífica de los conflictos".

La firma oficial del Acuerdo de Islamabad tendrá lugar el próximo viernes, pero "el fin inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en diversos frentes, incluido el Líbano, será declarado a partir de esta noche", según confirmó la Cancillería de Irán.

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó que uno de los términos del consenso es el desbloqueo inmediato del estrecho de Ormuz, cuyo cierre había provocado graves perturbaciones económicas, dado que por esa vía transita alrededor del 20% del petróleo mundial.