Proyecto que busca nacionalidad por gracia para Mirko Jozic tuvo respaldo transversal en la Cámara

Este miércoles se concretó la presentación del proyecto de ley que busca conceder la nacionalidad chilena por especial gracia al técnico croata Mirko Jozic y a su hija, Lana, iniciativa que contó con el respaldo transversal de diputadas y diputados de distintos sectores políticos.

El proyecto surgió a partir de la solicitud realizada por Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, durante el homenaje a Mirko Jozic realizado el pasado 10 de septiembre en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional.

La iniciativa busca reconocer el legado del entrenador balcánico, campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo y su aporte al desarrollo, formación y profesionalización del deporte chileno. En el caso de Lana, se reconoce el profundo vínculo y arraigo que mantiene junto a su familia con nuestro país.

Edmundo Valladares, junto a la "Bancada David Arellano", liderada por la diputada Marisela Santibáñez, impulsó la presentación de esta iniciativa, que logró reunir voluntades de distintos sectores políticos en torno al reconocimiento de una figura fundamental en la historia del Cacique.