¿Qué hay detrás de la nueva pelea entre barristas de Colo Colo?

La noche del martes barristas de Colo Colo protagonizaron una nueva pelea, esta vez en el Estadio Nacional, en el marco del duelo de los albos ante Audax Italiano por Copa Chile.

El hecho ocurrió cuando se jugaban apenas 10 minutos de partido y en los registros en video se aprecia cómo un grupo de fanáticos golpeó a una sola persona con puños, patadas y fierros.

De acuerdo a lo averiguado por Cooperativa Deportes, el hecho no fue una simple pelea, sino que se trata de una pugna entre dos facciones internas de la denominada Garra Blanca, una de Lo Espejo y otra de La Victoria.

El hecho es que por lo general ambos bandos quedan separados, no obstante, en la Galería Sur del Nacional quedaron muy cerca y terminaron produciéndose los mencionados incidentes.

La rencilla, según pudo conocer este medio, tiene larga historia e inclusos ribetes políticos, pues al grupo denominado "Lo Espejo" se le atribuye cercanía a antiguos liderazgos de la barra colocolina, entre los que se cuenta al ahora devenido en activista político de ultraderecha Francisco Muñoz, conocido como "Pancho Malo" y quien incluso fue condenado por un homicidio en 2000.

Así, "Los Ilegales" surgen como rivales -de igual camiseta-, tanto por su afinidad de izquierda como por su postura contraria a la antigua dirección del grupo albo, pero que además se cruza con "cuentas pendientes" internas, por la pérdida de lienzos ante bandas rivales, de la barra de U. de Chile.

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