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Con protagonismo de los arqueros: Audax y Colo Colo empataron sin goles en el Nacional

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Con Tomás Ahumada y Eduardo Villanueva como grandes protagonistas respectivamente, Audax Italiano y Colo Colo igualaron 0-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Con esto, la lave buscará definición otra vez en el Nacional este viernes 25 de septiembre.

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