Con protagonismo de los arqueros: Audax y Colo Colo empataron sin goles en el Nacional
Publicado:
Fotos Destacadas
Con protagonismo de los arqueros: Audax y Colo Colo empataron sin goles en el Nacional
La formación de Universidad Católica para medirse a La Calera en Copa Chile
Kast conversó con Lula y Fujimori en la ONU
Fotos Recientes
Con protagonismo de los arqueros: Audax y Colo Colo empataron sin goles en el Nacional
Sabella y Flores comandaron la victoria de Puerto Montt sobre Ñublense en Chinquihue
La Roja tuvo su segunda jornada de trabajos en St. Louis de cara al amistoso contra Canadá
Con Tomás Ahumada y Eduardo Villanueva como grandes protagonistas respectivamente, Audax Italiano y Colo Colo igualaron 0-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Con esto, la lave buscará definición otra vez en el Nacional este viernes 25 de septiembre.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados