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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Se dio a conocer la razón de la reunión de Javier Correa con Blanco y Negro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de Colo Colo sostuvo un encuentro con la dirigencia "alba" en medio de versiones cruzadas sobre su situación.

Se dio a conocer la razón de la reunión de Javier Correa con Blanco y Negro
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El atacante argentino Javier Correa sostuvo una reunión con personeros de Blanco y Negro en medio de distintas versiones que circularon sobre el sentido de la cita. El encuentro también contó con la presencia del representante del delantero de Colo Colo y abrió interpretaciones sobre una eventual situación deportiva o contractual.

Según informó Cooperativa Deportes, la reunión tuvo como razón principal el momento personal que atraviesa el atacante, quien está próximo a convertirse en padre.

Esa fue la información que el entorno del jugador fue a comunicar a la dirigencia , en un contexto marcado por lo inminente del nacimiento.

De esta manera, el encuentro no estuvo relacionado con una eventual salida de Colo Colo ni con una gestión vinculada a su continuidad en el plantel.

La presencia de su agente respondió al acompañamiento del futbolista en esta situación familiar, que podría resolverse en cualquier momento.

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