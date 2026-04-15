Se dio a conocer la razón de la reunión de Javier Correa con Blanco y Negro

El atacante argentino Javier Correa sostuvo una reunión con personeros de Blanco y Negro en medio de distintas versiones que circularon sobre el sentido de la cita. El encuentro también contó con la presencia del representante del delantero de Colo Colo y abrió interpretaciones sobre una eventual situación deportiva o contractual.

Según informó Cooperativa Deportes, la reunión tuvo como razón principal el momento personal que atraviesa el atacante, quien está próximo a convertirse en padre.

Esa fue la información que el entorno del jugador fue a comunicar a la dirigencia , en un contexto marcado por lo inminente del nacimiento.

De esta manera, el encuentro no estuvo relacionado con una eventual salida de Colo Colo ni con una gestión vinculada a su continuidad en el plantel.

La presencia de su agente respondió al acompañamiento del futbolista en esta situación familiar, que podría resolverse en cualquier momento.