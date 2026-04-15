Se dio a conocer la razón de la reunión de Javier Correa con Blanco y Negro
El delantero de Colo Colo sostuvo un encuentro con la dirigencia "alba" en medio de versiones cruzadas sobre su situación.
El delantero de Colo Colo sostuvo un encuentro con la dirigencia "alba" en medio de versiones cruzadas sobre su situación.
El atacante argentino Javier Correa sostuvo una reunión con personeros de Blanco y Negro en medio de distintas versiones que circularon sobre el sentido de la cita. El encuentro también contó con la presencia del representante del delantero de Colo Colo y abrió interpretaciones sobre una eventual situación deportiva o contractual.
Según informó Cooperativa Deportes, la reunión tuvo como razón principal el momento personal que atraviesa el atacante, quien está próximo a convertirse en padre.
Esa fue la información que el entorno del jugador fue a comunicar a la dirigencia , en un contexto marcado por lo inminente del nacimiento.
De esta manera, el encuentro no estuvo relacionado con una eventual salida de Colo Colo ni con una gestión vinculada a su continuidad en el plantel.
La presencia de su agente respondió al acompañamiento del futbolista en esta situación familiar, que podría resolverse en cualquier momento.