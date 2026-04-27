Valladares: Nuestro accionar "dependerá del resultado de la OPA" de Mosa

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, se refirió a la prórroga que tuvo la OPA de Aníbal Mosa en búsqueda del control de Blanco y Negro, y expuso la incertidumbre sobre la conformación de mesa en la concesionaria.

"Lo vemos con inquietud, estamos a la expectativa. No es una operación que se haya cerrado. Veremos también lo que ocurre en la junta de accionistas del miércoles", indicó en el marco del traslado del féretro de Juan Quiñones al Mausoleo de los Viejos Cracks de Colo Colo.

El dirigente expresó reiteradas veces que "tendremos que esperar cuál es el desenlace y cuál es la conformación también de la mesa, porque evidentemente el día miércoles puede quedar conformado un directorio, pero luego en el mes de junio podría cambiarse nuevamente dependiendo del resultado de la OPA. Entonces, es un escenario inédito".

En cuanto al rol del CSyD si Mosa toma el control de la SA, dijo: "Nos interesa no perder los beneficios que hemos logrado hasta ahora con los socios y socias del club, no perder el rol que de a poco también van logrando las ramas deportivas, porque este es un club integral. Por lo tanto, el comportamiento que tenga el club dependerá primero del resultado de la OPA y segundo de cuál sea el lineamiento de quien le toque presidir y qué es lo que se va a hacer en adelante".

Valladares también reiteró anteriores palabras sobre que "concentrar la propiedad, en general, no es conveniente en una institución tan grande, tan heterogénea, que representa a gran parte de la sociedad chilena".

"Respecto a la labor que pueda hacer Aníbal Mosa u otro, eso es lo que habrá que ver. (Un controlador mayoritario) lo consideramos un riesgo, más allá de que sea Aníbal Mosa; no es beneficioso para Colo Colo", expuso.

La Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro se celebrará el miércoles 29 de abril.