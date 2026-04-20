Véjar consignó pirotecnia en informe de la caída de Colo Colo ante Palestino

Fernando Véjar denunció en su informe arbitral incidentes con fuegos artificiales y bengalas durante la derrota por 1-0 de Colo Colo ante Palestino en el Estadio Monumental.

El documento oficial del partido, redactado por el juez central, consignó que la situación se produjo en los minutos 46 y 52, cuando simpatizantes del cuadro "albo" realizaron lanzamientos desde los sectores de tribuna Cordillera y tribuna Arica.

Según quedó establecido en el reporte, los elementos utilizados no estaban autorizados para ese encuentro, que correspondió a la décima fecha de la Primera División 2026. El compromiso terminó con victoria visitante gracias al gol convertido por Dilan Zúñiga a los 32 minutos, resultado que golpeó a Colo Colo en su aniversario 101 ante 38.782 espectadores.

La denuncia arbitral se sumó así a un partido ya sensible para Colo Colo, tanto por la derrota como por el contexto extrafutbolístico vivido en Macul. Ahora quedará por ver si los antecedentes expuestos por Véjar derivan en una revisión del Tribunal de Disciplina, considerando que el informe dejó expresamente registrado que hubo uso de pirotecnia no autorizada dentro del recinto.

Además, los incidentes se suman al hallazgo de pirotecnia escondida en el Monumental.