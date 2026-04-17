Encuentran gran cantidad de fuegos artificiales en el Estadio Monumental a días de aniversario de Colo Colo

Colo Colo reportó el hallazgo de una gran cantidad de fuegos artificiales en las dependencias del Estadio Monumental, tan solo días antes de la celebración por sus 101 años.

El mismo club alertó a Carabineros sobre la presencia de un grupo de sujetos desconocidos en el recinto, por lo que personal policial llegó hasta Macul, donde encontraron los elementos ocultos en los baños.

A través de un comunicado, Blanco y Negro (concesionaria que administra el club deportivo), detalló que "en relación con el procedimiento policial realizado hoy en el Estadio Monumental, informamos que este respondió a la denuncia realizada por el club ante las autoridades correspondientes, luego del hallazgo de elementos prohibidos dentro del recinto deportivo".

"La acción se enmarca en la política preventiva de la institución, que busca la realización del espectáculo en el marco de un ambiente seguro y amigable para toda la familia colocolina. Un desafío prioritario y sobre el cual seguiremos trabajando responsablemente", indicaron.

El texto continúa precisando que "nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para aportar toda la información y elementos que estén disponibles gracias a los protocolos de seguridad preventivos establecidos por el club para la realización de un evento deportivo".

El partido de Colo Colo con Palestino está fijado para la tarde de este domingo, con un aforo de 42 mil personas.