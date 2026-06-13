Vidal piensa que Colo Colo no se debe reforzar: No necesitamos a nadie

El volante Arturo Vidal quedó muy conforme con el rendimiento de Colo Colo tras la victoria 3-0 sobre Cobresal, resultado que le permitió al cuadro "albo" cerrar la primera rueda con amplia ventaja como líder del la Liga de Primera.

Consultado por la posibilidad de reforzar el plantel para el segundo semestre, fue tajante: "Yo pienso que no. No necesitamos a nadie ahora. El equipo está bien, le sacamos, no sé, vi la tabla, doce puntos al segundo, falta que jueguen algunos, pero el equipo no necesita nada. Faltan 15 partidos para ser campeones. El equipo está muy bien, los jugadores tienen que seguir demostrando acá, hay jóvenes que se están adaptando, no necesitamos a nadie".

Vidal profundizó en su postura y sostuvo que dentro del club no ha recibido señales sobre eventuales incorporaciones: "Soy el capitán de Colo Colo y ninguno me ha dicho nada. Nadie me ha dicho que falta arquero, volante, delantero, no me han dicho nada a mí. Como capitán puedo decir que no necesitamos a nadie".

El volante también destacó la evolución del equipo durante el semestre y apuntó a la madurez del plantel como una de las claves del liderato: "El equipo está cien por ciento concentrado en lograr cosas importantes este año y creo que los resultados al final se están dando".

Además, el "King" aseguró que Colo Colo debe mantener la exigencia en la segunda parte del año y avisó que también buscarán con fuerza la Copa Chile: "Faltan quince partidos para ser campeones y empieza la Copa Chile el sábado, así que el equipo está muy bien".

Respecto a las claves para sostener el primer lugar durante la segunda rueda, Vidal remarcó que la receta pasa por mantener la intensidad diaria: "Trabajar duro. Trabajar duro día a día. Seguir creciendo, seguir mejorando, siempre se puede mejorar y este equipo tiene mucho que dar todavía".

El capitán albo también valoró la aparición de futbolistas formados en casa y entregó un respaldo directo al arquero Gabriel Maureira: "Cien por ciento estamos con él. El equipo, el cuerpo técnico, los dirigentes, así que estamos todos muy unidos. No solo él, sino que con todos los jóvenes que se están metiendo en el equipo".

Vidal además apuntó que el plantel ya superó momentos de presión en el inicio del campeonato, cuando se instaló la discusión por posibles incorporaciones: "Cuando todos hablaban de que necesitábamos jugadores, el equipo creció, trabajó, maduró. Por eso estamos primeros y estamos con una diferencia muy grande con el segundo".

De cara a la Copa Chile, el "King" aseguró que Colo Colo no quiere repetir lo ocurrido en la temporada anterior y avisó que tomarán con seriedad el debut ante Recoleta: "Queremos ganar la Copa Chile, así que tenemos ahora uno, dos días de descanso y el sábado vamos a ir con todo".

El volante también destacó el apoyo del público en el cierre de la primera rueda y proyectó una alegría para fin de año: "Ojalá nos sigan acompañando todos los partidos, de visita también, de local más. Se siente muy lindo jugar así, y esperamos darle una alegría muy grande a fin de año".

En lo personal, Vidal aseguró que se siente en plenitud física después de una primera parte de temporada con alta continuidad: "He jugado todos los partidos. No tenía una pretemporada como la tuve este año y eso me ha servido mucho".