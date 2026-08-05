La U se impuso ante Unión San Felipe y avanzó como líder a octavos de la Copa Chile

Universidad de Chile extendió su racha triunfal en este tramo de la temporada y con un 1-0 a Unión San Felipe en el Estadio "Nicolás Chahuán" de La Calera clasificó como líder del Grupo D de la Copa Chile, citándose con Everton en octavos de final.

El cuadro "azul" llegaba con la misión de evitar un tempranero cruce ante la UC, líder del Grupo B, y desde temprano marcó las diferencias con el rival del Ascenso gracias al error del meta Leandro Cañete, el cual fue aprovechado por Nicolás Fernández (11').

En la etapa de complemento, el equipo dirigido por Fernando Gago buscó ampliar las cifras. Hubo remates de Ignacio Vásquez, Matías Zaldivia, Gonzalo Reyna y un frentazo de Diego Cofré; todos siendo intentos desviados o retenidos por el meta contrario.

Con este resultado, Universidad de Chile avanzó a los octavos de final del certamen como puntero con 13 unidades y ahora se enfocará en su próximo desafío en Liga de Primera ante Palestino, el domingo 9 de agosto en el Estadio Nacional.

Por su parte, Unión San Felipe quedó eliminado de la competencia al terminar tercero con 7 positivos y deberá reanudar su lucha en el Ascenso recibiendo a Deportes Recoleta el sábado 8.