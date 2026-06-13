[VIDEO] Jeyson Rojas clavó el tercer gol de Colo Colo ante Cobresal

El lateral derecho de Colo Colo Jeyson Rojas se aventuró en ofensiva y tras capturar un pivoteo de Javier Correa clavó el 3-0 "albo" sobre Cobresal en el primer tiempo del duelo que mide a ambos en el Estadio Monumental.

Revisa la conquista de Jeyson Rojas para Colo Colo: