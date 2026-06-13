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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Jeyson Rojas clavó el tercer gol de Colo Colo ante Cobresal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lateral se aventuró en ofensiva y aumentó la ventaja "alba" en el primer tiempo.

[VIDEO] Jeyson Rojas clavó el tercer gol de Colo Colo ante Cobresal
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El lateral derecho de Colo Colo Jeyson Rojas se aventuró en ofensiva y tras capturar un pivoteo de Javier Correa clavó el 3-0 "albo" sobre Cobresal en el primer tiempo del duelo que mide a ambos en el Estadio Monumental.

Revisa la conquista de Jeyson Rojas para Colo Colo:

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